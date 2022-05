Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Thomas Dabel ist Neubrandenburgs neu-er Polizeipräsident

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Der Vizepräsident im Rostocker Polizeipräsidium Thomas Dabel wurde gestern zum Polizeipräsidium Neubrandenburg versetzt. Gleichzeitig wurde ihm der Dienstposten des Polizeipräsidenten in Neubrandenburg übertragen.

"Mit Thomas Dabel folgt ein sehr erfahrener Polizist auf den bisherigen Polizeipräsidenten Nils Hoffmann-Ritterbusch, der seit Anfang dieses Monats als Inspekteur der Polizei im Einsatz ist. Zudem kennt sich der neue Polizeipräsident hervorragend mit Land und Leuten aus - Thomas Dabel stammt aus Vorpommern", sagte Innenminister Christian Pegel anlässlich Dabels Ernennung gestern in Schwerin.

Der heute 61-Jährige ist in Bartmannshagen im heutigen Landkreis Vorpommern-Rügen geboren. Nach seinem Hochschulabschluss als Ingenieurökonom begann Thomas Dabel seine Polizeikarriere bei der Bereitschaftspolizei in Stralsund. Er leitete in der Folge das Spezialeinsatzkommando des Landes beim Landeskriminalamt sowie das Polizeirevier und die -inspektion in Stralsund. Zeitweilig hatte er auch die Leitung der Bereitschaftspolizei übernommen. Außerdem war er im Auftrag des Bundesinnenministeriums im Auslandseinsatz in Afghanistan.

"Das Polizeipräsidium Neubrandenburg und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Thomas Dabel bereits vertraut - und er ihnen: Er war dort von 2016 bis 2019 schon Vizepräsident", so Christian Pegel.

Thomas Dabel ist verheiratet und hat drei Kinder.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell