Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Senior nach Brand in Scheune verstorben. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.08.2022, 20.29 Uhr

Warendorf (ots)

Der 79-jährige Rentner, der durch den technischen Defekt eines Gartengerätes am Montag 22.08.2022 lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Mittwochabend (24.08.2022) im Krankenhaus verstorben.

Der Rentner hatte in einer Scheune an der Soester Straße gearbeitet, als eine Heckenschere mit Akku in Brand geraten ist.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell