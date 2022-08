POL-WAF: Ahlen. Leichtverletzte Radfahrerin nach Begegnung mit Pkw

Warendorf (ots) - Donnerstagmorgen (25.08.2022, circa 06.30 Uhr bis 07.10 Uhr) haben unbekannte Täter ein Auto in Ostbevern gestohlen. Der schwarze Skoda Kodiaq mit dem Kennzeichen WAF-VS-289 wurde am Nordring gestohlen und in unbekannte Richtung gefahren. Wer hat das Auto gesehen oder kann Angaben zu dem/den Täter/Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

