POL-WAF: Ostbevern. Diebstahl von Auto am Donnerstagmorgen

Warendorf (ots) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (23.08.2022, 05.43 Uhr) in Ahlen verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann aus Ahlen war mit seinem Auto auf der Kruppstraße unterwegs, um nach links auf die B 58 (Beckumer Straße) Richtung Beckum abzubiegen. Ein 40-jähriger Mann aus Ahlen fuhr zeitgleich in seinem Auto auf der B 58 stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung Kruppstraße ...

mehr