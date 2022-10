Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Fahrzeugteile entwendet

Aalen (ots)

Aalen: 2500 Euro Sachschaden

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 10.45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem in der Kochertalstraße abgestellten Fahrzeug. Die Täter rissen die Verkleidung der Lenksäule weg, um den Pkw offensichtlich zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen: Radlerin gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 80 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Kurz nach 6 Uhr befuhr die Radlerin die Parkstraße, wo sie auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW auffuhr und infolgedessen zu Boden stürzte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Aalen: Diebstahl von Fahrzeugteile

Auf rund 100.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte in der Zeit von Montagabend, 18 Uhr bis Dienstagmorgen, 8.45 Uhr verursachten, als sie sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße an mehreren hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen machten und diverse Teile entwendeten. Von zwei Audi wurden die Keramikbremsanlagen ausgebaut, von weiteren Fahrzeugen entwendeten die Täter die Räder. Zum Abtransport muss ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet worden sein. Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Göggingen: Fahrzeug übersehen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Kurz nach 7 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr auf die Hauptstraße ein. Hierbei übersah sie den VW Passat eines 26-Jährigen und streifte diesen. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell