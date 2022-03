Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Marxzell- Ungesicherter Hänger richtete hohen Sachschaden an

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden vermutlich im sechsstelligen Bereich richtete ein ungesicherter Lkw-Anhänger an, als dieser gegen eine Hauswand krachte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Nach bisherigem Sachstand stellte der Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr auf dem Firmengelände in der Herrenalber Straße an einem leichten Gefälle, einen mit ca. 4 Tonnen beladenen LKW-Anhänger ab. Anschließend entlud er seinen LKW. Nach den abladen wollte er seinen Hänger wieder ankuppeln. Beim Rangieren an den Anhänger bemerkte er plötzlich, dass sich dieser nicht mehr im Rückspiegel befand. Der LKW-Anhänger hatte sich zeitgleich verselbstständig und rollte ungebremst in das Fabrikgebäude. Die Deichsel durchschlug ein Fenster und beschädigte eine Maschine im Innenraum. Der Aufbau rammte das Gebäude an welchem Risse entstanden.

Marion Kaiser, Pressestelle

