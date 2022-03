Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel - Tatverdächtiger nach Exhibitionistischen Handlungen vorläufig festgenommen

Waghäusel (ots)

Beamte des Polizeipostens Bruhrain und des Polizeireviers Philippsburg konnten am vergangenen Donnerstagnachmittag einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, nachdem der junge Mann sich gegenüber drei Frauen in Nähe des Kirrlacher Vogelparks gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Er räumte darüber hinaus zwei weitere Straftaten vergleichbarer Art vom 6. Januar und 13. Februar ein, die er im Bereich von Waghäusel-Kirrlach verübt haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein zunächst unbekannter Täter am Donnerstag (3. März) gegen 15 Uhr zwei Frauen verfolgt, die im Waldgebiet beim Kirrlacher Vogelpark zu Fuß unterwegs waren. Sie konnten wahrnehmen, dass der Mann an seinem Glied manipulierte. Auf dem Rückweg der zwei Damen gesellte sich noch eine dritte Frau hinzu, worauf alle gemeinsam weitergingen, während der Verdächtige vorausging.

Auf Höhe eines Feldweges wartete der Unbekannte den Erkenntnissen zufolge ab, bis die Dreiergruppe erschien und er daraufhin onanierte. Ein hinzugekommener Zeuge sprach den Täter forsch an, worauf er flüchtete.

Die Spur zum mutmaßlichen Täter kam aufgrund einer gemeldeten verdächtigen Wahrnehmung zustande, als eine 30-jährige Frau am 15. Februar an gleicher Örtlichkeit verfolgt worden ist. In diesem Zusammenhang ist der 20-Jährige erstmals von der Polizei kontrolliert worden und in vagen Verdacht geraten. Nach den am Donnerstag gemeldeten neuerlichen Exhibitionistischen Handlungen konnte Derselbe an seiner Wohnanschrift von einer dorthin beorderten Polizeistreife erwartet und nach passender Personenbeschreibung vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Kriminalkommissariat Bruchsal.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell