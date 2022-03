POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe (KA) Karlsruhe - Versuchte schwere räuberische Erpressung in Supermarkt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung wurde am Samstagabend eine 17 Jahre alte Angestellte eines Supermarktes in der Hermann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe. Ein in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommener 66-jähriger deutscher Tatverdächtiger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach bisherigem Sachstandstand soll der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Beschuldigte kurz vor Ladenschließung um 20 Uhr zunächst diverse Waren auf das Kassenband gelegt und nach Einscannen der Waren und Nennung des zu zahlenden Kaufpreises durch die Kassiererin unvermittelt ein Küchenmesser gezogen und die Kassiererin unter Vorhalt des Messers lautstark aufgefordert haben, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld herauszugeben.

Durch die Rufe des Mannes wurden eine weitere Angestellte des Supermarktes sowie ein Kunde, der kurz zuvor den Markt betreten hatte, auf den Vorfall aufmerksam und eilten der Kassiererin zur Hilfe. Der hinzugetretene Kunde soll den Tatverdächtigen aufgefordert haben, den Markt zu verlassen, was dieser sodann auch tat. Außerhalb des Supermarktes hielt dieser Kunde sodann zusammen mit hinzugeeilten Mitarbeitern einer benachbarten Pizzeria den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest.

