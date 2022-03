Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Diebe entwenden LKW im Wert von circa 150.000 Euro

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend in Philippsburg-Rheinsheim eine Zugmaschine samt Anhänger in einem Wert von circa 150.000 Euro.

Die Diebe öffneten hierzu das Fahrerhaus und manipulierten die Telematik sowie die Ortungsmöglichkeiten am Lkw. Bei der Zugmaschine handelt es sich um einen DAF Truck, Typ XF 530 FT, amtliches Kennzeichen KA-M 9987, in der Farbe Weiß. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Schmitz Cargobull, ebenfalls in Weiß.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/7260 auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Marvin Landes, Pressestelle

