Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hinweise auf Umweltsünder gesucht

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / HOLLE OT DERNEBURG (erb). Am Abend des 19.03.2022 meldete ein aufmerksamer Hinweisgeber der Polizei in Bad Salzdetfurth in Kanistern illegal entsorgtes Motoröl. Ein bislang unbekannter Verursacher hinterließ demnach an einem Waldrand in der Nähe des Derneburger Friedhofes an der Straße "Am Hagen" mehrere Liter Motoröl, zudem lag in räumlicher Nähe weiterer Unrat. Für die ordnungsgemäße Entsorgung wurde die zuständige Stelle durch die Polizisten bereits in Kenntnis gesetzt. Das Bad Salzdetfurther Polizeikommissariat (Tel.: 050639010) sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können, die zur Ermittlung des Verursachers führen können, sodass dieser für seine Untat belangt werden kann und ihm die Kosten der Entsorgung in Rechnung gestellt werden können.

