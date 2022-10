Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geld aus Pkw entwendet - Unfälle und berauschte Autofahrer

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Berauschte Autofahrer

In der Philipp-Reis-Straße wurde am Dienstag gegen 23 Uhr eine 34-jährige Audi-Fahrerin von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei war festzustellen, dass sie mit über einem Promille am Steuer saß. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Einem 20-jährigen Opel-Fahrer widerfuhr am Mittwoch gegen 1 Uhr dasselbe. Er war in der Gutenbergstraße unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Bei ihm ergaben sich konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung, weshalb eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Auch bei ihm wurde zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung durchgeführt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr die Salierstraße und kam beim Abbiegen in die Ghibelinenstraße von der Straße ab und prallte in einen Zaun. Auf dem Gelände eines angrenzenden Betriebsgeländes wurden noch Metallelemente beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend. An der Unfallstelle blieb eine abgerissene Frontschürze des Unfallautos, bei dem es sich um einen Pkw der Marke BMW handeln dürfte, zurück. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. dessen Auto nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Roller contra Pkw

Eine 79-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 16 Uhr den Ebersbacher Weg und stieß an der Einmündung Pappelweg mit einem von rechts einbiegenden Rollerfahrer zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden-Hertmannsweiler: Kind bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr beim Rangieren im Bereich Bruckwiesenstraße / Am Sportplatz eine vierjährige Radfahrerin, die die Straße entlangfuhr. Es kam zur Berührung zwischen dem Lkw und der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leutenbach-Nellmersbach: Geldbeutel aus unverschlossenem Auto entwendet

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15:10 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Dieb aus einem am Bahnhof Nellmersbach unverschlossen abgestellten Pkw ein Geldbeutel entwendet. Im Geldbeutel befanden sich u.a. rund 200 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell