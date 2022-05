Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrt endet ungewollt vor Gebäudewand

Ahaus (ots)

Schwere Verletzung zog sich eine 21 Jahre alte Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus am frühen Sonntagmorgen zu. Die Stadtlohnerin saß im Auto eines ebenfalls 21 Jahre alten Stadtlohners, als dieser von der Straße Domhof auf die Bahnhofstraße einbog und mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte zunächst mit einem vor einer Apotheke geparkten Wagen und kam schlussendlich am Mauerwerk eines Geldinstitutes zum Stillstand. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Schwerverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird nach einer ersten Schätzung mit insgesamt rund 30.000 Euro beziffert. Unklar ist derzeit die Höhe des Gebäudeschadens. (db)

