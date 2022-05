Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 70

Borken (ots)

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 unweit des Abzweiges Leetstegge in Borken-Weseke. Gegen 14.15 Uhr kam ein 20 Jahre alter Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der Borkener war in Richtung Südlohn unterwegs und stieß mit dem Wagen einer entgegenkommenden 77-Jährigen zusammen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers schleuderte in das Straßenbegleitgrün und kam dort zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte 77-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Für die Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell