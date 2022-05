Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Fünf verletzte Personen sowie Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Gronau. Gegen 01.30 Uhr wollte ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Zutphen (NL) von der Hermann-Ehlers-Straße nach links in die Eper Straße in Richtung Epe abbiegen. Der Niederländer ging davon aus, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel halten würde. Der 55 Jahre alte Autofahrer aus Samern hatte jedoch grün und fuhr in die Kreuzung ein, wobei es zur Kollision kam. Die Beifahrerin des Unfallverursachers, eine 30-jährige Zuphenerin verletzte sich schwer. Die Feuerwehr musste sie aus dem Unfallwagen befreien. Der Rettungsdienst brachte die Niederländerin in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Die Fahrer sowie zwei Mitfahrende des Samerners erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. (db)

