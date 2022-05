POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Raesfeld (ots) - Mutmaßlich durch einen technischen Defekt geriet am Samstagnachmittag in Raesfeld ein Wäschetrockner in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Badezimmer schnell löschen und die Wohnung im dritten Stock am Binsenweg lüften. Bewohnbar sind die Räume derzeit nicht. Zu dem Geschehen in einem Mehrfamilienhaus kam es gegen 16.30 Uhr. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin aufgrund des ...

