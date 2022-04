Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Mittwoch, 20. April 2022, von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Münsterstraße die Geldbörse einer 73-jährigen Vechtaerin, welche sich in ihrer Handtasche befand. Die Tasche hing während des Einkaufs in einem dortigen Verbrauchermarkt an ihrem Rollator. Mittels der in der Handtasche befindlichen Bankkarte wurde am Geldautomaten einer Bank Bargeld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines GPS-Systems

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. April 2022, 20.00 Uhr und Mittwoch, 20. April 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das an einem Ackerschlepper angebrachte Steuergerät. Das Fahrzeug stand auf einem Hof in der Dinklager Landstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Mittwoch, 20. April 2022, gegen 19.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Dr.-Hermann-Siemer-Straße eine Schleifmaschine von einem Mauerpfahl, welche kurz zuvor von der Meldenden für ihre Nachbarin hinterlegt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch

Am Dienstag, 19. April 2022, 16.00 Uhr und Mittwoch 20. April 2022, 05.40 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Gelände einer Lagerhalle in der Straße Am Ring und öffneten gewaltsam zwei verschlossene Türen und verschaffen sich Zutritt zu der Lagerhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl eines GPS-Systems

Im Zeitraum von Montag, 18. April 2022, 00:00 Uhr, bis Mittwoch, 20. April 2022, 12:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Person ein Agrar-GPS-System aus einem Wohnhaus in der Straße Am Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruch

Von Dienstag, 19. April 2022, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 20. April 2022, 08.00 Uhr versuchten sich unbekannte Personen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Nachdem dies misslang, wurde vom Vorhaben abgelassen und die Personen entfernten sich vom Tatobjekt in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. April 2022, 17.09 Uhr, ließ ein 26-jährige Mann aus Großenkneten in seiner Funktion als Fahrzeughalter zu, dass ein Jugendlicher aus Großenkneten mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Kokenmühle" befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war das Kraftfahrzeug nicht haftpflichtversichert.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 20. April 2022, 08.21 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Lattweg in Richtung Oythe. Als er nach rechts in den Kreuzweg abbiegen wollte, kollidierte er mit einer aus der gleichen Richtung auf dem Fahrradweg geradeaus fahrenden 38-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Vechta. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Pedelec-Fahrerin leicht.

Vechta B69 - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. April 2022, um 14.26 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die B69 aus Vechta kommend in Fahrtrichtung Calveslage. Ein ihm entgegenkommender unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte zur gleichen Zeit den vor ihm fahrenden Sattelzug überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Verkehrsteilnehmer zu verhindern wich der 20-jährige Pkw-Fahrer nach rechts aus, kam von der Fahrbahn der B69 ab und touchierte die dortige Leitplanke. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Fleischtransport gestoppt

Am Donnerstag, 21. April 2022, 08:20 Uhr, stoppte die Polizei auf der Vechtaer Straße/Molkenstraße einen Kleintransporter, der offensichtlich stark überladen war. Auf der Ladefläche wurde tiefgekühltes Rindfleisch festgestellt, welches der 40-jährige Fahrer aus Rendsburg zuvor in Diepholz geladen hatte und laut Ladepapiere im Bremer Umland verteilt werden sollte. Daher wurde eine Wägung durchgeführt, die eine Überladung um 37% ergab. Die Fahrt wurde daher noch in Bakum untersagt, insgesamt mussten 1,3 Tonnen der Fleischladung umgeladen werden. Dem Fahrer und dem Disponenten, der die Fahrt geplant hat, erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg. Zudem soll der Vermögensvorteil abgeschöpft werden, denn durch die starke Überladung hätte man eine komplette Transportfahrt gespart.

