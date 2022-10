Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstags am 11. Oktober 2022 zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum

Aalen (ots)

Als eines von 13 regionalen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg, beteiligte sich auch das Polizeipräsidium Aalen in diesem Jahr wieder am landesweiten Sicherheitstag. Dabei war das Hauptaugenmerk auf eines der wichtigsten polizeilichen Handlungsfelder gerichtet. Die Sicherheit im öffentlichen Raum. Um diese weiter zu erhalten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, führte das Polizeipräsidium Aalen in seinen drei Landkreisen zwischen Dienstag, 06:00 Uhr und Mittwoch, 01:00 Uhr verschiedenste, flächendeckende und intensive Kontrollen durch. Dabei wurden 921 Personen, knapp 600 Fahrzeuge und etwa 1300 Dokumente überprüft. Im Zuge der Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitstages befanden sich etwa 200 Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Dabei wurde die Polizei durch den Zoll und den Gemeindlichen Vollzugsdienst der Stadt Schwäbisch Gmünd mit insgesamt 19 Personen unterstützt. Ebenfalls verstärkte die Bereitschaftspolizei die Kontrollen im Präsidiumsbereich mit 24 Beamtinnen und Beamten. Die Koordination sämtlicher Einsatzmaßnahmen erfolgte zentral im Führungs- und Lagezentrum des Präsidiums. Im Ergebnis konnten durch die Kontrollen rund 337 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Während auf der Bundesautobahn 6 eine groß angelegte Kontrollstelle mit der Zielrichtung "Sonder- und Schwertransporte" eingerichtet wurde, konzentrierten sich die Kontrollen der Polizeireviere auf lokale Schwerpunkte. Darüber hinaus wurden vier Haftbefehle vollstreckt und mehrere Wohnungen durchsucht. Auch der präventive polizeiliche Ansatz kam am Sicherheitstag nicht zu kurz. So wurden im Präsidiumsbereich zwei Infostände in Schorndorf und in Lauchheim eingerichtet. Dort konnte sich die Bevölkerung zu Kriminalitätsfeldern informieren und Fragen an die Polizei stellen. Ebenfalls wurde in Mainhardt-Hütten ein Vortrag für Senioren angeboten, bei dem über aktuelle Kriminalitätsphänomene wie beispielsweise den Anrufstraftaten aufgeklärt wurde. Im Ostalbkreis wurden bei etwa 1250 Kontrollen insgesamt 26 Strafverfahren eingeleitet und 60 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Ebenfalls wurden drei Haftbefehle vollstreckt und fünf Kontrollstellen eingerichtet. Im Rems-Murr-Kreis stellte man 24 Straftaten und 44 Ordnungswidrigkeiten bei insgesamt etwa 775 Kontrollen fest. Hierfür wurden unter anderem 6 Kontrollstellen eingerichtet. Die Zahl der durchgeführten Kontrollen beläuft sich im Landkreis Schwäbisch Hall auf etwa 840. Hierbei kam es zu 102 eingeleiteten Verfahren aufgrund von Straftaten und 118 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Abgesehen von der Kontrollstelle auf dem Reußenbergparkplatz auf der A6, beschränkte sich die Polizei hier auf mobile Kontrollen. Exemplarischer Auszug der Anzeigen/Beschlagnahmen/Sicherstellungen etc.: - Acht Platzverweise - Sieben Gewahrsamnahmen - Drei Festnahmen - Sieben Blutentnahmen - Zwei sichergestellte Führerscheine - 13 Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 4696 EUR - 24 durchsuchte Gebäude - 27 durchsuchte Fahrzeuge - 59 durchsuchte Personen - Etwa 2 kg Amphetamin - Circa 300g Marihuana - 74 Marihuanapflanzen - Eine Einzelladerbüchse - Fünf Samuraischwerter - 18 Smartphones - Vier Laptops - 18 USB-Sticks

Besondere Sachverhalte:

- Am Bahnhof in Aalen konnte ein Tatverdächtiger mehrerer Pedelec-Diebstähle aus den vergangenen Wochen vorläufig festgenommen werden. - In Waiblingen wurde beim Betreten einer Wohnung eine Marihuana-Aufzuchtanlage festgestellt. Die entsprechenden Pflanzen wurden durch die Polizei beschlagnahmt. - Bei der Durchsuchung eines Gebäudes in Gschwend stellte die Polizei etwa 1,1 kg Amphetamin fest. - Bei einer Testkaufaktion im Sinne des Jugendschutzgesetzes wurden 17 Geschäfte in Schwäbisch Gmünd kontrolliert. Hierbei musste in vier Fällen eine Anzeige gefertigt werden, weil unerlaubt Tabakwaren oder Alkohol an die Jugendlichen verkauft wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell