Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kalbach (ots)

Am 11.10.2022, 16:30 Uhr, ereignete sich in Mittelkalbach in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Kalbach und dem Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Kalbach. Der Pkw-Fahrer wollte nach links abbiegen, der ihm nachfolgende Motorradfahrer fuhr trotzdem links an dem Pkw vorbei, wodurch es schließlich zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer kam anschließend zu Fall. An beiden beteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt und schließlich durch einen Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

