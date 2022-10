Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Am 11. Oktober gegen 06:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Vivaro die Landesstraße von Fraurombach herkommend in Richtung Hutzdorf. An der Einmündung zur Landesstraße nach Hutzdorf übersah er einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Audi A 8 die Landesstraße befuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht. Am BMW entstand Sachschaden von 40.000 EUR.

