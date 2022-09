Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Auto brennt

Am Donnerstag brannte bei Weidach ein Auto aus.

Kurz vor 13.45 Uhr fuhr ein 44-Jähriger von Weidach in Richtung Herrlingen. Auf Höhe des Sportplatzes geriet der Nissan aus unbekannter Ursache in Flammen. Der Fahrer konnte sein Auto noch auf einem Feldweg anhalten und aussteigen. Sein Nissan brannte vollständig aus. Ein technischer Defekt dürfte für den Brand in Frage kommen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

