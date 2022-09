Ulm (ots) - Zwischen 17 Uhr und 7.15 Uhr drangen Einbrecher in einen Rohbau in der Ulmer Straße ein. Dabei drückten sie eine provisorisch gesicherte Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort suchten die Täter nach Brauchbarem. In der Halle fanden die Unbekannten Elektroartikel. Die nahmen die Einbrecher mit. Die ...

mehr