POL-NB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt

Malchin (ots) - In der Nacht vom 06.09.2022 zum 07.09.2022 ist es zu einem Einbruch in eine Firma mit Bootsverleih in der Straße Am Kanal in Malchin gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmenlager verschafft und aus diesem zahlreiche Rettungswesten, Akkus für E-Boote und Kajaks sowie ein E-Kajak entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten ...

