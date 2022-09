Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220902-1-pdnms Zeugenaufruf nach Raub am Bahnhof in Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 01.09.2022 um 19.30 Uhr wollte eine 22-jährige am Fahrkartenautomat am Bahnhof in Neumünster ein Ticket kaufen. Während des Kaufs des Tickets näherte sich eine männliche Person und beabsichtigte nach der Scheckkarte zu greifen. Als dies misslang, griff er nach der Handtasche und riss sie ihr von der Schulter. Anschließend raubte er das Smartphone aus der Handtasche und entfernte sich. Der Fahrkartenautomat befindet sich im Tunnel zur alten Post. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, Mitte 20 Jahre alt, schlank, schwarze lockige Haare, Vollbart, Pullover mit aufgesetzter schwarzer Kapuze sowie Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neumünster unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.

