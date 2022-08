Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220831-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 16.08.2022 um 11.45 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW Caddy, in der Gaethjestraße 17, in Eckernförde, durch ein vorbeifahrenden PKW beschädigt. Dieser PKW kam aus Richtung Mühlenberg und fuhr in die Innenstadt. Am Tattag meldete sich bereits eine Zeugin, von der allerdings die Personalien nicht bekannt sind. Diese Person wird gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/9080 zu melden.

