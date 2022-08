Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220826-2-pdnms: Polizei sucht Zeugen nach Raubtaten in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Donnerstag (25.08.2022) kam es in der Zeit von 12:15 bis 13 Uhr zu zwei versuchten Raubtaten in der Nähe von Rencks Park. Die Polizei sucht sowohl die Geschädigten dieser beiden Taten als auch mögliche weitere Zeugen, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben. Beide Taten wurden nach jetzigem Ermittlungsstand vom selben Tatverdächtigen begangen.

Beim ersten Opfer handelt es sich um eine ältere Dame, die von Rencks Park in Richtung Großflecken ging. In der Straße Am Klostergraben wollte der Täter der Frau die Handtasche entreißen, was jedoch nicht gelang.

Die zweite Tat fand direkt an derselben Stelle statt. Ein älterer Herr befuhr langsam mit einem Fahrrad die Straße Am Klostergraben, vom Großflecken kommend, in Richtung Rencks Park. Hier soll der Täter probiert haben, mit Gewalt das Rad zu stoppen und dann die Tasche des Geschädigten zu entreißen.

Beide Taten sind der Polizei durch Zeugen bekannt geworden. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen ermitteln können. Hierbei handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen.

Bereits am Mittwoch (24.08.2022) kam es zwischen 17:30 und 18 Uhr zu einem weiteren Raub in Rencks Park in Neumünster. Eine Gruppe von fünf Personen stoppte einen Fahrradfahrer und entriss diesem sein Portemonnaie aus der Hosentasche sowie seinen Rucksack vom Rücken. Ein bislang unbekannter Zeuge sprach daraufhin die Täter an, nahm den Rucksack an sich und gab diesen an den Geschädigten zurück.

Alle fünf Täter hatten ein nordafrikanisches oder arabisches Erscheinungsbild. Zwei Personen konnten näher beschrieben werden: beide etwa 175-180 cm groß, ca. 22 Jahre, rotes bzw. weißes Cap.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 9450.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell