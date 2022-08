POL-NMS: 220824-1-pdnms: Felm: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Neumünster (ots) - Die Kripo Neumünster ermittelt wegen eines Raubes, der sich heute Morgen gegen 06:30 Uhr im Regionalexpress von Elmshorn nach Neumünster und dort am Bahnhof ereignet haben soll. Der 18-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er bereits im Zug unvermittelt von einem Täter gewürgt wurde. Nachdem beide den Zug am Bahnhof Neumünster verlassen hätten, sei er nochmals von dem Täter ...

