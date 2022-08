POL-NMS: 220823-2-pdnms: LKW-Unfall in Wasbek

Hütten/ Hummelfeld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.08.22) wurde in Hütten und Hummelfeld in Nebengebäude eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 10 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt in eine Werkstatt in Hütten, Hüttenhof, und entwendeten dort mehrere motorbetriebene Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro. Einen weiteren ...

mehr