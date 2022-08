Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220822-5-pdnms Einbrüche in Hütten und Hummelfeld

Hütten/ Hummelfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.08.22) wurde in Hütten und Hummelfeld in Nebengebäude eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 10 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt in eine Werkstatt in Hütten, Hüttenhof, und entwendeten dort mehrere motorbetriebene Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro.

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Freitag, 21:30 Uhr und Samstag, 7 Uhr in Hummelfeld, Elmenhorst. Betroffen war hier die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes, aus der vier elektronische Werkzeuge im Wert von etwa 1200 Euro gestohlen wurden.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der Taten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter 04351 - 89 212 600 zu melden. Für die Polizei ist insbesondere von Interesse, ob in der Tatnacht oder in den Tagen davor verdächtige Personen und Fahrzeuge in Hütten, Hummelfeld oder dem Umland beobachtet wurden. Möglicherweise wurde für den Abtransport des Stehlguts ein Kleintransporter genutzt.

Die Polizei rät, auch Nebengebäude gut zu sichern und hochwertige Gegenstände wie Werkzeuge, Gartengeräte oder Aufsitzmäher besonders vor Zugriffen zu schützen.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell