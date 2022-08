POL-NMS: Aukrug: Vollsperrung der B 430 nach PKW-Brand

Rendsburg (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag (20.08.22, 13:15 Uhr) in Rendsburg wurden insgesamt drei Personen verletzt. Eine Radfahrerin schwebt in Lebensgefahr. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Rendsburger Umland mit seinem PKW die Friedrichstädter Straße Richtung Norden, als er in Höhe des ...

mehr