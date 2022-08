POL-NMS: 220822-2-pdnms: Verkehrsunfall in Thumby

Neumünster (ots) - Rieseby. Am 17.08.2022, kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Rieseby. Die vier Täter wurden dann aber von dem Eigentümer des Hauses überrascht, der beim Nachhause kommen ein aufgehebeltes Fenster feststellte. Alle Täter konnten in Richtung Bahnhof fliehen. Zwei der vier Einbrecher wurden durch den Hausbesitzer am Bahnhof schließlich erkannt und ...

