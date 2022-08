POL-NMS: Festnahmen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Neumünster (ots) - Rendsburg. Bereits am 15.08.2022 kam es in der Zeit von 11.30 - 17.30 Uhr in der Straße "Am Seekenbek" in Rendsburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie in den verschiedenen Räumen der Wohnung Schränke und Kommoden nach Wertsachen. Entwendet wurden u.a. Bargeld und ...

