Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neumünster (ots)

Rendsburg. Bereits am 15.08.2022 kam es in der Zeit von 11.30 - 17.30 Uhr in der Straße "Am Seekenbek" in Rendsburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie in den verschiedenen Räumen der Wohnung Schränke und Kommoden nach Wertsachen. Entwendet wurden u.a. Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am 15.08.2022 im betreffenden Zeitraum verdächtige Fahrzeuge und / oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208450.

Jochen Lentföhr

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell