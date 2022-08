Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220811-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Westerrönfeld gesucht

Westerrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht zum 11.08.2022 kam es in der Straße Eichenallee in Westerrönfeld, nahe beim Friedhof, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter versuchten zunächst erfolglos eine Terrassentür aufzuhebeln. Da die Tür den Hebelversuchen standhielt, zertrümmerten der oder die Täter die Scheibe der Tür mit einem Stein und konnten schließlich doch in das EFH eindringen. Dort durchsuchten sie in verschiedenen Räumlichkeiten des Hauses Schränke und Kommoden nach Wertsachen. Entwendet wurde u.a. eine Taschenuhr.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum 11.08.2022 (Mittwoch auf Donnerstag) in Westerrönfeld nahe des Friedhofs in den Straßen Eichenallee, Seyn, Lagenweg oder Jevenstedter Straße ortsfremde Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

