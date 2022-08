Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220808-3-pdnms Zeugen oder Geschädigter Nach Verkehrsunfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes in Neumünster suchen nach einem skurrilen Fall entweder nach einem Geschädigten oder auch einen Beschuldigten eines Verkehrsunfalls am 04.08.2022 gegen 19.30 Uhr in der Jungmannstraße oder ca. gegen 19.35 Uhr in der Straße Am Kamp in Neumünster bei dem dortigen Sparkassenparkplatz.

Ein 43 jähriger Tungendorfer war mit seinem PKW die Jungmannstraße in Richtung Tungendorfer Straße entlanggefahren. Als ihm in der Jungmannstraße ein Fahrzeug entgegenkam, fuhr er sehr weit rechts. Am rechten Fahrbahnrand standen zu diesem Zeitpunkt mittig der Jungmannstraße einige geparkte Fahrzeuge.

Der 43 jährige Toyota Fahrer hörte ein polterndes Geräusch, dachte zu dem Zeitpunkt aber, dass ihm seine Sporttasche im Kofferraum umgefallen sei.

Er fuhr weiter und hielt schließlich auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Straße Am Kamp.

Als er wieder aus der Bank kam und zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug hinten rechts stark zerkratzt war.

Der Schaden muss entweder in der Jungmannstraße beim Vorbeifahren an den parkenden Fahrzeugen entstanden sein oder aber auf dem Parkplatz der Sparkasse, während der Tungendorfer in der Bank war. Danach suchte der Toyota Fahrer das 1. Polizeirevier Neumünster auf.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Geschädigten / Beschuldigten des geschilderten Unfalls.

Diese melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 04321-9451337.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell