POL-ROW: +++ Zeugen nach Steinwurf auf der Autobahn gesucht +++

Sittensen. Am 11.06.22 gegen 18:16 Uhr befuhr ein 49jähriger Mann aus Bergisch Gladbach mit seinem VW Scirocco die A1 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Bremen. Kurz hinter der Anschlussstelle Sittensen wurde vermutlich durch eine noch unbekannte Person ein Schotterstein von der dortigen Eisenbahnbrücke geworfen, welcher in die Windschutzscheibe des VW Scirocco einschlug. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die Personen im Bereich der Brücke gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04282-594140 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

