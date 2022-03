Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Rotenburg (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022 hatte ein Rotenburger seinen PKW in der Mündershäuser Straße Höhe der Nr. 18 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Um 17:30 Uhr befand sich der Fahrzeughalter auf der gegenüberliegenden Straßenseite, als er hörte, wie ein vorbeifahrendes Fahrzeug seinen PKW streifte. Ein roter Kastenwagen hatte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel am PKW des Rotenburgers touchiert. Der Sachschaden am Spiegel wird auf 200,00EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Vom Kennzeichen des flüchtigen roten Kastenwagen konnte der Geschädigte lediglich "HEF-MM" ablesen. Die Ziffern sind nicht bekannt. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizei in Rotenburg/F., auch telefonisch unter der 06623-9370.

Gefertigt: Ritter, PHK, PST Rotenburg

