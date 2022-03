Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Räuberische Erpressung

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte versuchten am Mittwochabend (23.03.), gegen 20.20 Uhr, eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Hünfelder Straße im Ortsteil Mackenzell aufzuhebeln. Als eine Bewohnerin auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam wurde und nachsah, flüchtete eine männliche Person fußläufig durch den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung. Der Mann kann als etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß, mit normaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben werden. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Räuberische Erpressung

Großenlüder. Nach derzeitigen Erkenntnissen stoppte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag (24.03.), gegen 17.40 Uhr, im Wiesenweg sein Motorrad neben einem 12-jährigen Jungen und hielt ihm ein Taschenmesser vor. Der 12-Jährige warf dem Zweiradfahrer daraufhin rund 20 Euro Kleingeld aus seiner Hosentasche vor das Bike und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Bimbach. Dabei stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Täter fuhr mit dem Geld in Richtung der Ortsmitte davon. Der Motorradfahrer kann als männlich, etwa 1,70 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen orangefarbenen Motorradhelm mit weißen Streifen und blau verspiegeltem Visier. Bei dem Zweirad soll es sich ebenfalls um eine orangefarbene Maschine gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Stephan Messner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell