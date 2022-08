POL-NMS: 220811-1-pdnms Vollsperrung A 7 Fahrtrichtung Norden

Neumünster (ots) - Jeweils am 28.07.20222, am 01.08.2022 sowie auch am 03.08.2022 kam es zu Bombendrohungen zum Nachteil der Sparkasse Südholstein in Neumünster. Ein unbekannter Anrufer drohte, in der Filiale am Großflecken eine Bombe versteckt zu haben. An allen drei Tagen wurde nach der Bedrohung die Filiale geräumt und der Betrieb eingestellt, starke Polizeikräfte sperrten den Bereich rund um die Bank weiträumig ...

mehr