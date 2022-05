Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall an der Borkener Straße am Dienstag (10.05.22) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Geländewagen. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 28-jährige Fußgängerin aus Coesfeld die Borkener Straße überqueren. Ein Geländewagen soll die Frau touchiert haben, wodurch sie stürzte. Nach einem kurzen Gespräch mit der Coesfelderin fuhr der Fahrer weiter, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell