POL-COE: Dülmen, Linnertstraße/ Schwarzer BMW X2 sDrive 18i beschädigt

Coesfeld (ots) - Auf einem öffentlichen Parkplatz beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (9.5.) im Zeitraum von 16.05 bis 16.20 Uhr einen geparkten grauen Toyota Verso. Die Beschädigungen am Toyota befinden sich im Türbereich der Fahrerseite. Möglicherweise steht die ältere Fahrerin eines dunklen Autos mit kurzen Haaren in Zusammenhang ...

