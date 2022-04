POL-PPRP: Ein Ausflug der besonderen Art - Im Wildpark eingesperrt

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots) - Am Samstag, den 02.04.2022, gegen 17:22 Uhr, meldeten aufmerksame Passanten in der Bleichstraße ein heranfahrendes Fahrzeug, dessen Fahrer schwankend ausstieg und hierbei eine Bierflasche in der Hand hielt. In der Folge trafen die Polizeibeamten den besagten Mann in einem nahgelegenen Friseursalon an. Der alkoholisierte 44-jährige Ludwigshafener wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. ...

