Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Rucksack im Einkaufsmarkt

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022, gegen 14:46 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Rucksacks im REWE-Markt in der von-Kieffer-Straße. Die 76-jährige Geschädigte aus Altrip legte ihren Rucksack, in welchem sich ihre Geldbörse befand, in ihren mitgeführten Einkaufskorb. Die Geschädigte wurde im Bereich des Blumenverkaufs von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und nach einem Preis gefragt. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen ihres Rucksackes fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Die männliche Person wird folgendermaßen beschrieben: männlich, 30-50 Jahre, ca. 175 cm, kurze Haare.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell