Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022, gegen 13:05 Uhr, befuhren ein 54-jähriger PKW-Fahrer und ein 23-jähriger Rollerfahrer die Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen. Als der PKW-Fahrer intendierte, rechts am Fahrbahnrand anzuhalten, versuchte der Rollerfahrer den PKW rechts zu überholen. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Rollerfahrer zu Boden fiel. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell