Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, Keller/Zimmer/Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Berliner Platz, 28.12.21, 10:04 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brand in einem Hochhaus am Berliner Platz alarmiert. Ein Anwohner hatte einen ausgelösten Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch bei der Kreisleitstelle Mettmann gemeldet. Bei Eintreffen war eine Verrauchung im betreffenden Flur festzustellen.Ein Angriffstrupp bestehend aus vier Atemschutzgeräteträgern musste sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Der Bewohner wurde bewusstlos vorgefunden, umgehend gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Brandursache war angebranntes Essen, welches schnell abgelöscht werden konnte. Zwei weitere Mieterinnen mussten ebenfalls rettungsdienstlich behandelt werden, da sie durch den verrauchten Flur gegangen waren. Sie konnten allerdings vor Ort bleiben. Der Einsatz wurde nach maschineller Entrauchung mit einem Hochleistungslüfter beendet. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell