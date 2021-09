Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Lennestadt-Altenhundem (ots)

Am heutigen Morgen, den 18.09.2021 um 06:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Schmallenberger mit einem Pkw die L715 aus Altenhundem kommend in Richtung Hohe Bracht. Kurz hinter dem Abzweig ins Jammertal überholte er zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge in einer Kurve. Dabei übersah er den ihm entgegen kommenden Pkw eines 61-jährigen Fahrzeugführers aus Lennestadt. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Lennestädter leicht verletzt wurde. Der Pkw des Lennestädters war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell