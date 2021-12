Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Schulgebäude:

Bislang unbekannte/r Täter drang/en gewaltsam in der Zeit von Montag, den 13.12.2021, 15:00 Uhr, bis zur Feststellung am Dienstag, den 14.12.2021, 06.30 Uhr, durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Nebengebäude am Alten Kaiserweg ein. Hierbei wurden zwei Fenster beschädigt. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 14.12.2021, 16.00 Uhr, in Goslar-Wiedelah: Eine 55jährige Frau hatte ihren Pkw auf der Wülperoder Straße in Höhe Nr. 16 abgestellt. Als sie auf der Fahrerseite neben ihrem Pkw stand, näherte sich ein Pkw aus Richtung Vienenburg kommend. Als der VW Tiguan sich auf Höhe des geparkten Pkw befand, übersah der 78jährige Fahrer die Frau und erfasste sie mit seinem Pkw, so dass sie zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde und zu Boden stürzte. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell