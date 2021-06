Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeieinsatz nach spontaner Veranstaltung in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0662

Eine Vielzahl an Personen hat sich am Samstag (26.6.) auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der nördlichen Dortmunder Innenstadt aufgehalten. Hintergrund war offenbar eine Werbeaktion mehrerer Youtuber. Die Polizei beendete das Treffen.

Zeugen meldeten gegen 15.55 Uhr mehrere hundert Personen auf dem Parkplatz des Baumarkes an der Borsigstraße, die dort die Zufahrten versperrten. Insgesamt sollten sich auf dem Gelände mehrere tausend Menschen aufhalten. Die Polizei stellte schließlich eine Personengruppe im niedrigen vierstelligen Bereich fest. Grund ihres Erscheinens war ersten Erkenntnissen zufolge eine dort für 16.30 Uhr geplante Werbeaktion mehrerer Youtuber. Weil ein geordneter Ablauf - auch im Hinblick auf den notwendigen Infektionsschutz - nicht garantiert war, untersagten die Beamten die Veranstaltung und erteilten vor Ort Platzverweise.

Nach und nach verließen die Personen den Bereich. Aufgrund ihrer großen Anzahl kam es im näheren Umfeld zu Verkehrsstörungen, sodass die Polizei vorübergehend einzelne Straßen sperren musste. Auch ein Hubschrauber war in den Einsatz eingebunden. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es zu keinen Straftaten.

