Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt vier weitere Waldbrandfahrzeuge

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt morgen vier weitere Waldbrandtanklöschfahrzeuge des Typs TLF-W M-V an Vertreter der Landkreise Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Die Fahrzeuge wurden speziell zur Waldbrandbekämpfung in Mecklenburg-Vorpommern konzipiert. Einschließlich der morgen übergebenen Fahrzeuge wurden bisher sechs der insgesamt elf Fahrzeuge an Feuerwehren im ganzen Land übergeben.

Termin: Freitag, 10. Juni 2022, 11.00 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Außenstandort Kaserne Damerow, 19399 Neu Poserin

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich zur Fahrzeugübergabe eingeladen.

