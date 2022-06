Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: VMV-Geschäftsführer Berthold Witting wird neuer Leiter der Polizeiabteilung

Schwerin (ots)

Der Jurist Berthold Witting (60) wird ab 15. Juli 2022 die Abteilung für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern leiten. Er übernimmt das Amt von Konrad Herkenrath, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seitdem hat der Inspekteur der Polizei, Wilfried Kapischke, die Abteilung kommissarisch geleitet.

"Ich freue mich darauf, dass Berthold Witting uns im Innenministerium unterstützen wird. Ich habe bereits als Energieminister seine Arbeit und seine Person sehr schätzen gelernt. Berthold Witting verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Verwaltung in unterschiedlichen Funktionen und Themenbereichen. Das wird nun der Abteilung für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz -unsere Abteilung 4- mit ihrem umfangreichen Aufgabenspektrum zu Gute kommen."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit im Innenministerium. Im Bereich der Polizei sehe ich bereits die weitere Digitalisierung und die Nachwuchsgewinnung weit oben auf meiner Agenda. Vor allem aber liegt mir aber am Herzen, dass wir in unserem Bundesland das Vertrauensverhältnis zwischen unseren Bürgern und unseren Polizisten weiter vertiefen, gemäß dem Motto: "die Polizei, dein Freund und Helfer", sagte Berthold Witting im Hinblick auf seine neue Stelle.

Berthold Witting, geboren am 2.2.1962 in Münster, begann seine berufliche Tätigkeit nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Münster, Padua und Saarbrücken im Jahre 1992 in der Stadtverwaltung Güstrow.1994 wechselte er in die Landesregierung, wo er bis 2021 verschiedene Themen betreute. Er war unter anderem für die Straßenverkehrssicherheit in Mecklenburg-Vorpommern zuständig und hatte so sehr lange und enge Berührungspunkte mit seinem künftigen Aufgabenbereich. Ferner war er mit der Erstellung der aktuellen energiepolitischen Konzeption der Landesregierung betraut, leitete die Koordinierungs-stelle im Ministerium und dann das Büro von Christian Pegel im früheren Energieministerium. Seit März 2021 ist Berthold Witting Geschäftsführer der landeseigenen Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern.

