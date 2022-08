POL-WES: Rheinberg - 82-jährige von eigenem Pkw überrollt

Dinslaken (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr kam es an der Willy-Brandt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau und ein Mann schwer verletzten. Eine 69-jährige Frau aus Xanten mit ihrem Pkw die B8 in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe einer Tankstelle kam die Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw eines 68-jährigen Mannes aus Duisburg zusammen. ...

